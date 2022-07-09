Події

08:39 09.07.2022

Окупанти намагаються вийти на адмінмежу із Донецькою областю, досягли незначних успіхів – голова Луганської ОВА

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Окупанти намагаються вийти на адмінмежу із Донецькою областю, досягли незначних успіхів – голова Луганської ОВА

Російські окупанти намагаються вийти на адміністративну межу Донецької області, ведуть наступальні дії на всій лінії фронту від Попасної до Кремінної, здійснюють масований артилерійський обстріл, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

" Може здаватися, що окупанти ведуть наступальну операцію на захід від Лисичанська і все. Втім стримувати збройні формування росіян ми намагаємося по всій лінії фронту. Вони не покидають спроби увірватися вглиб сусідньої області уздовж адмінмежі. Атакують із декількох напрямків. Там, де йти вперед їм незручно, влаштовують справжнє пекло, обстрілюючи території на горизонті. Тому небезпека надходить повсюди – від Кремінної до Попасної. Тільки вночі вони завдали 8 артилерійських обстрілів , 3 – мінометні, а також нанесли 9 ракетних ударів", - написав він у телеграм-каналі в суботу вранці.

За його словами, противник досяг незначних успіхів упродовж 8 липня і продовжує наступ на захід від Лисичанська.

"Поки що ніякої оперативної паузи, оголошеної ворогом, не спостерігається. Він атакує і обстрілює наші землі з тією ж інтенсивністю, як і раніше. Наші військові мужньо тримають оборону", – констатував Гайдай.

 

 

 

Теги: #зведення #луганська_область

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