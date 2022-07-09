Події

08:00 09.07.2022

За добу знищено майже 200 окупантів і 42 одиниці техніки

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За добу знищено майже 200 окупантів і 42 одиниці техніки

Минулої доби п'ятниці, 8 липня, у зоні Оперативного Командування "Південь" знищено 194 окупанти, 42 одиниці техніки та 3 склади з боєприпасами. У Чорному морі нейтралізовано дві морські міни.

"За добу, за підсумками завдання вогневого ураження ворогові нашими підрозділами забезпечена втрата: 194 рашистів і 42 одиниць техніки, серед яких 2 РСЗВ "Град", 2 командно-штабні машини, 4 зенітних гарматно-ракетних комплексу "Панцир-С1", -зарядна встановлення зенітно-ракетного комплексу "Бук-М2", 6 самохідних гаубиць типу "Акація", 26 одиниць автомобільної техніки, 1 безпілотник-розвідник "Орлан-10" та 3 склади з боєприпасами", – йдеться у зведенні у Фейсбуці у ніч із п'ятниці на суботу.

Крім того, повідомляється, що на Одещині штормове море принесло до узбережжя і в Дністровський лиман 2 морські міни. Завдяки пильному спостереженню та оперативному реагуванню обидві міни були знищені силами підривної команди Військово-Морських Сил.

В ОК зазначили, що двічі за день парою наших штурмовиків завдано удару по скупченню противника поблизу Снігурівки.

Противник нових ударних угруповань не створює, переважно дотримується тактики контрбатарейної боротьби. Однак, у Херсонській області, в районі Княжівки та Ольгиного противник намагався здійснити прорив диверсійно-розвідувальними групами до 10 рашистів. Удачі не мав. Отримавши відсіч, ретирувався.

Протягом дня ракетні та авіаційні удари тривали як по лінії зіткнення, так і по тилових районах. Зокрема, парою Ка-52 було атаковано околицю Білої Криниці та з важкої артилерії обстріляно Велику Костромку Херсонської області. Критичних руйнувань та постраждалих немає.

На Миколаївщині внаслідок ранкового обстрілу руйнувань зазнали станція техобслуговування у Висунську, будівля школи та сусідні житлові будинки у Березнегуватій, приватні будинки, побутові складські приміщення та дворові гаражі у Новосеменівці. При цьому ворог використовує для обстрілів зенітно-ракетний комплекс С-300, модифікований під зарядку розривними снарядами зі збільшеною осколково-вражаючою дією. Втрат серед місцевого населення немає.

Пізнього вечора ворог накрив "Градом" Червоногригорівку на Дніпропетровщині, стріляв з іншого берега водосховища. Інформація про руйнування та жертви уточнюється.

З погіршенням погоди, роздмухуванням у Чорному морі шторму, вороже корабельне угруповання скорочено майже вдвічі. На варті залишилися 2 надводні і 1 підводний ракетоносій і 3 ВДК. В очікуванні 20 крилатих ракет типу "Калібр".

"Загрози ракетних та авіаційних ударів, артилерійських обстрілів та роботи ДРГ залишаються високими як для зіткнення, так і для тилових районів. Ворог також продовжить тиснути і психологічно за допомогою вкидів та фейків", - констатували в ОК "Південь".

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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