Події

21:28 08.07.2022

Десантники 79 десантно-штурмової бригади знищили та вивели з ладу п’ять танків супротивника

1 хв читати
Десантники 79 десантно-штурмової бригади знищили та вивели з ладу п’ять танків супротивника

На одній із ділянок ведення бойових дій, десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили та вивели з ладу 5 ворожих танків, повідомили у Генштабі.

"Під час бою, на одній із ділянок ведення бойових дій, десантники знищили і вивели з ладу 5 ворожих танків. Деяких членів екіпажу, які не згоріли в бойовій техніці, вдалося взяти в полон", – йдеться у повідомленні на сторінці у фейсбуці у п'ятницю ввечері.

 

 

 

Теги: #війна #втрати #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:40 08.07.2022
Сучасна зброя та посилення санкцій гарантуватимуть перемогу України над РФ, переконана Тимошенко

Сучасна зброя та посилення санкцій гарантуватимуть перемогу України над РФ, переконана Тимошенко

15:59 08.07.2022
Резніков назвав три можливі сценарії завершення війни

Резніков назвав три можливі сценарії завершення війни

13:19 08.07.2022
Окупанти артилерією знищують навколишні села, щоб вийти на адмінкордон Луганської області – голова ОВА

Окупанти артилерією знищують навколишні села, щоб вийти на адмінкордон Луганської області – голова ОВА

12:20 08.07.2022
Зеленський в інтерв'ю CNN: Росія – окупант руїн Луганської області

Зеленський в інтерв'ю CNN: Росія – окупант руїн Луганської області

12:14 08.07.2022
Росія не відмовилася від ідеї окупації України - Зеленський в інтерв'ю CNN

Росія не відмовилася від ідеї окупації України - Зеленський в інтерв'ю CNN

11:32 08.07.2022
Ворог продовжує обстрілювати з території РФ прикордоння України, вдарив із "Градів" по пасовищу з коровами - Держприкордонслужба

Ворог продовжує обстрілювати з території РФ прикордоння України, вдарив із "Градів" по пасовищу з коровами - Держприкордонслужба

10:03 08.07.2022
Українська авіація знищила склад боєприпасів, 16 одиниць техніки та десятки противників на східному напрямку – Повітряні сили ЗСУ

Українська авіація знищила склад боєприпасів, 16 одиниць техніки та десятки противників на східному напрямку – Повітряні сили ЗСУ

09:47 08.07.2022
За добу на Харківщині від ворожих обстрілів загинули чотири мирних жителі, дев'ять поранені - Синєгубов

За добу на Харківщині від ворожих обстрілів загинули чотири мирних жителі, дев'ять поранені - Синєгубов

09:38 08.07.2022
Обстріл окупантами Слов'янська вночі забрав життя мирної жительки – голова обладміністрації

Обстріл окупантами Слов'янська вночі забрав життя мирної жительки – голова обладміністрації

09:16 08.07.2022
Ворог за минулу добу втратив 250 осіб особового складу, 35 танків, 14 бронемашин - Генштаб

Ворог за минулу добу втратив 250 осіб особового складу, 35 танків, 14 бронемашин - Генштаб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Війська Білорусі ведуть розвідку на Волинському та Поліському напрямках

Росія намагалася зірвати звернення президента України до європейських парламентів - Зеленський у парламенті Словенії

Рада припинила повноваження нардепа Новинського

За оцінками УВКБ ООН, через повномасштабну війну РФ проти України 12-13 млн людей стали біженцями - Гранді

США нам допомагають, але замало, щоб перемогти – Зеленський в інтерв'ю CNN

ОСТАННЄ

Російські окупанти вбили п’ятьох цивільних і тяжко поранили дитину під час обстрілів Бахмута та Сіверська

Прем'єр Естонії піде у відставку, щоб потім очолити новий уряд

Місія ООН-Хабітат підключиться до створення оновленого генплану Харкова

Голова Верховної Ради та голова Сенату Франції підписали Декларацію про парламентське партнерство

Війська Білорусі ведуть розвідку на Волинському та Поліському напрямках

Два заступники мера Чорноморська написали заяви про звільнення після візиту до міста голови Одеської ОВА Марченко

Ексголова британського Мінфіну Ріші Сунак висунув свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії

Російські окупанти в п'ятницю намагалися завдати ракетного удару по Одеській області, ворожі ракети вибухнули над морем

На Голосіївському проспекті у Києві перекрито рух через прорив водопроводу

Від початку вторгнення російські війська завдали по Дніпропетровщині майже 400 ударів, половина з яких - ракетні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА