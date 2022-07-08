Десантники 79 десантно-штурмової бригади знищили та вивели з ладу п’ять танків супротивника

На одній із ділянок ведення бойових дій, десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили та вивели з ладу 5 ворожих танків, повідомили у Генштабі.

"Під час бою, на одній із ділянок ведення бойових дій, десантники знищили і вивели з ладу 5 ворожих танків. Деяких членів екіпажу, які не згоріли в бойовій техніці, вдалося взяти в полон", – йдеться у повідомленні на сторінці у фейсбуці у п'ятницю ввечері.