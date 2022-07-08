Два заступники мера Чорноморська написали заяви про звільнення після візиту до міста голови Одеської ОВА Марченко

Два заступники мера міста Чорноморськ написали заяви про звільнення з посади після візиту до населеного пункту голови Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка.

Про це сам Марченко повідомив у відеозверненні у п'ятницю.

"Сьогодні відвідав місто Чорноморськ. За результатами роботи два заступники міського голови вирішили написати заяви про звільнення і від сьогодні вже не виконують своїх посадових обов'язків", - наголосив голова ОВА.

Він додав, що остаточне рішення про звільнення зазначених осіб ухвалюватиме Чорноморська міськрада на найближчій сесії.