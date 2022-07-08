Керівництво Росії має відповісти за свої злочини в Україні – голова Сенату Франції

Військово-політичне керівництво Російської Федерації має відповісти за злочини своєї армії на українській землі, переконаний голова Сенату Франції Жерар Ларше.

"Винні в цих злочинах, а саме представники Росії, військово-політичного керівництва мають відповісти за свої дії. Неприпустимо бути постійним членом Ради безпеки ООН й одночасно робити так, щоб жодної цінності, на якій ґрунтується сучасний світовий порядок, не було дотримано", - зазначив Ларше, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю в Бучі Київської області.

За словами Ларше, найголовніше, щоб відбувся судовий розгляд на міжнародному рівні щодо всіх скоєних російською армією злочинів.

"І саме тому ми - представники різних політичних сил у Сенаті Франції - підтримали відправлення сюди найкращих фахівців французької жандармерії для виконання необхідної роботи з ідентифікації тіл жертв злочинів у Бучі. Це дасть змогу документально та предметно довести всі злочини росіян, які безпосередньо розглядатимуть на рівні міжнародної юстиції", – зазначив спікер Сенату.

Він також розповів, що місто Дюнкерк на півночі Франції, представник якого - сенатор від соціалістів у складі делегації, вирішило встановити прямі побратимські відносини з Бучею.

За словами, Ларше члени делегації, побачивши наслідки звірств російських окупантів у Бородянці та Бучі, "поїдуть звідси не такими, якими сюди приїхали".

"Це надзвичайно глибоко нас вразило", - наголосив Ларше.

Він нагадав, що Франція солідарна з Україною, а численні французькі громади прийняли українців, які втекли від війни і шукали безпеку.

"Але ми усвідомлюємо, що цього недостатньо, що одна з форм підтримки, яку ми маємо надавати Україні, насправді перебуває у військовій сфері", - наголосив Ларше.

Він звернув увагу, що ініціативи щодо надання озброєння згідно з французькою Конституцією виходять від президента Республіки, який і приймав рішення про надання Україні артилерії.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", делегацію Сенату у поїздці Київською областю супроводжував перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.