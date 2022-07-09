Події

13:07 09.07.2022

У Раді виступив глава Сенату Франції

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У Раді виступив глава Сенату Франції

Голова Сенату Французької Республіки Жерар Ларше виступив на пленарному засіданні Верховної Ради України, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Яскрава промова, яку більше десяти разів переривали оплесками", - написав він у своєму телеграм-каналі в суботу.

"Україна завдяки своїм досягненням справедливо отримала статус кандидата на членство у ЄС. 24 червня був зроблений історичний крок! Ми будемо поруч з вами, щоб втілити статус кандидата... Європейська душа та ідеали втілюються нині українським народом... Ми будемо з вами на всіх рівнях, включаючи військовий. Ваша поразка стала б нашою колективною поразкою. Фронт триматиметься, якщо триматиметься тил. Тилами є всі 27 країн ЄС!!" - цитує Железняк главу Сенату фракції.

Теги: #рада #ларше

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