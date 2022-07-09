Події

15:35 09.07.2022

Зеленський зустрівся з головою Сенату Франції

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Зеленський зустрівся з головою Сенату Франції

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в суботу в Києві з головою Сенату Франції Жераром Ларше.

"Україна цінує увагу і підтримку французьких сенаторів. Радий зустрітися з головою Сенату Франції Жераром Ларше і делегацією верхньої палати французького парламенту. Вдячний за підтримку Францією українського суверенітету і територіальної цілісності, а також за важливу допомогу нашій армії і людям в цей складний час", - написав він у телеграм-каналі.

Теги: #зеленський #ларше

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