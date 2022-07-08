Ситуація із призначенням у САП стала проблемою у переговорах з партнерами – президент КШЕ Милованов

Проблема із затягуванням призначення керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) порушується на кожній зустрічі, на кожній нараді з партнерами, повідомив про свої спостереження президент Київської школи економіки (КШЕ), член Консультативної ради Нацради з відновлення України Тимофій Милованов.

"Це вже стало такою проблемою, коли потрібно комусь знайти аргумент, чому нам відмовити: порушують питання САП і кажуть, що доки ви не можете вирішити такі базові речі у себе, доти буде маленька довіра до вас", – сказав він на організованій Forbes Ukraine панельній дискусії "Україна: шлях до ЄС".

Милованов нагадав, що у рекомендації Єврокомісії щодо безумовного надання Україні статусу кандидата в члени ЄС "говорять прямим тестом про 5-7 речей, пов'язаних із правоохоронними органами та судовою системою".

На це звернув увагу й ексвіце-прем'єр Словаччини Іван Міклош. Він уточнив, що із семи рекомендацій Єврокомісії п'ять присвячено судовій реформі, боротьбі з корупцією, роботі правоохоронних органів.

"Нам вдається зробити реформи, наприклад, у банківській сфері чи провести реформи у закупівлях proZorro, які значно зменшують можливості для корупції. Але нам не вдається провести судову реформу", – констатував ситуацію Милованов.

Як повідомлялося, Єврокомісія рекомендувала надати Україні статусу кандидата в члени ЄС "з розумінням, що буде зроблено сім кроків". Одним із цих кроків було названо "завершення призначення нового керівника САП шляхом посвідчення виявленого переможця конкурсу" та запуск та завершення процесу відбору та призначення нового директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Конкурсна комісія щодо обрання керівника САП з минулого року не може затвердити результатів конкурсу, за якими детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.

Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом передбачав обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.