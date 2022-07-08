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12:35 08.07.2022

У ДБР спростували інформацію про знищення матеріалів низки резонансних справ

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У ДБР спростували інформацію про знищення матеріалів низки резонансних справ

У Державному бюро розслідувань заявляють, що інформація, яка з'явилася у низці ЗМІ, про знищення на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну відомством матеріалів резонансних кримінальних проваджень, включаючи справу підписання "Харківських угод", розгону Майдану, "вугільної справи" та інших, не відповідає дійсності.

"Такі обвинувачення не відповідають дійсності і мають відверто маніпулятивний характер. ДБР повідомляє, що жодна із зазначених справ не знищена. Усі матеріали збережені, а провадження розслідуються відповідно до раніше затверджених планів і будуть передані до суду у встановлені терміни", - повідомляється на сайті відомства у п'ятницю вранці.

У ДБР також зазначили, що деякі провадження, про знищення яких з'явилася інформація, за останні три місяці передано до суду.

"ДБР завершило розслідування стосовно Віктора Януковича та колишнього заступника міністра юстиції України через захоплення державної влади у 2010 році. ДБР отримало дозвіл суду для спецрозслідування за підозрою в держзраді Миколи Азарова. ДБР завершило розслідування стосовно Віктора Януковича та колишнього заступника міністра юстиції через захоплення державної влади у 2010 році та інші", - йдеться у повідомленні.

Теги: #матеріали #дбр

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