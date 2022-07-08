Минулої доби від обстрілів у Донецькій області загинули шестеро людей, 21 - поранено

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 6 осіб, ще 21 – було поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 7 липня росіяни вбили 6 мирних жителів Донбасу: у Краматорську, Слов'янську, Авдіївці, Сіверську, Покровському та Орлівці. Ще 21 людина отримала поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.