Події

08:00 08.07.2022

За добу на Харківщині зафіксовано понад 40 пошкоджень об'єктів цивільної інфраструктури в результаті ворожих обстрілів

1 хв читати
За добу на Харківщині зафіксовано понад 40 пошкоджень об'єктів цивільної інфраструктури в результаті ворожих обстрілів

Минулої доби ворожих обстрілів зазнали Харків і низка населених пунктів області (зокрема, Безруки, Липці, Грушеваха, Шестакове, Молодова, Печеніги, Чугуїв і Барвінкове), повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"У результаті обстрілів пошкодження отримали приватні житлові будинки мирних громадян, дачні будинки, гаражі, спалахнула суха трава на ділянці до 9000 кв. метрів. Співробітники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 40 фактів пошкодження будинків та інших споруд у результаті обстрілів і пожеж", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за добу правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили понад 1300 транспортних засобів для виявлення правопорушень. Під час перевірки однієї з машин у її багажнику правоохоронці виявили 8 ножів, які водій перевозив без передбаченого законом дозволу. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 20 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.

 

 

Теги: #пожежі #харківська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:00 08.07.2022
Окупанти обстріляли дві громади на Дніпропетровщині, попередньо постраждалих немає

Окупанти обстріляли дві громади на Дніпропетровщині, попередньо постраждалих немає

07:52 08.07.2022
За добу харківські рятувальники здійснили 46 оперативних виїздів, піротехніки знищили 27 боєприпасів

За добу харківські рятувальники здійснили 46 оперативних виїздів, піротехніки знищили 27 боєприпасів

07:52 08.07.2022
За четвер окупанти один раз обстріляли Сумську область, жертв немає

За четвер окупанти один раз обстріляли Сумську область, жертв немає

21:29 07.07.2022
У результаті вечірнього ворожого обстрілу Харкова спалахнули пожежі за чотирма адресами

У результаті вечірнього ворожого обстрілу Харкова спалахнули пожежі за чотирма адресами

21:07 07.07.2022
Прокуратура розпочала розслідування за фактами загибелі трьох та поранення п'ятьох мирних жителів у результаті обстрілу Харкова у четвер

Прокуратура розпочала розслідування за фактами загибелі трьох та поранення п'ятьох мирних жителів у результаті обстрілу Харкова у четвер

19:12 07.07.2022
Росіяни обстріляли Харків з "Урагану", кількість жертв зросла до трьох - поліція

Росіяни обстріляли Харків з "Урагану", кількість жертв зросла до трьох - поліція

19:01 07.07.2022
Унаслідок обстрілу Харкова щонайменше четверо постраждалих, двоє загиблих, повідомила волонтер

Унаслідок обстрілу Харкова щонайменше четверо постраждалих, двоє загиблих, повідомила волонтер

19:00 07.07.2022
Росіяни обстріляли Авдіївку понад десять разів із учорашнього вечора, відомо про одного загиблого та двох поранених

Росіяни обстріляли Авдіївку понад десять разів із учорашнього вечора, відомо про одного загиблого та двох поранених

18:48 07.07.2022
Окупанти обстріляли Харків із РСЗВ, поранено трьох мирних жителів - Синєгубов

Окупанти обстріляли Харків із РСЗВ, поранено трьох мирних жителів - Синєгубов

18:10 07.07.2022
У ХАРКОВІ ПІСЛЯ ОБСТРІЛІВ СИЛЬНІ ПОЖЕЖІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У ХАРКОВІ ПІСЛЯ ОБСТРІЛІВ СИЛЬНІ ПОЖЕЖІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Якщо подолати дракона, від якого тремтіло пів світу, випало нам – так тому й бути

Серце експрем'єра Японії Абе, який зазнав нападу, зупинилося

Нехай тепер кожен російський капітан бачить український прапор на о. Зміїному

Російська армія продовжує спроби встановити повний контроль над Луганською областю

Росіяни обстріляли Харків з "Урагану", кількість жертв зросла до трьох - поліція

ОСТАННЄ

Румунія тепер може постачати газ Молдові та Україні

Влада Японії зберігає мовчання про стан експрем'єра Абе

Британський депутат Тугенгат першим оголосив про намір балотуватися на посаду лідера консерваторів

Сейм Польщі одноголосно ратифікував вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

За четвер українські військові знищили 12 окупантів, 3 одиниці техніки, склад боєприпасів – ОК "Південь"

Минулої доби від обстрілів у Донецькій області загинули шестеро людей, 21 - поранено

Окупанти артилерією знищують навколишні села, щоб вийти на адмінкордон Луганської області

Зеленський: Якщо подолати дракона, від якого тремтіло пів світу, випало нам – так тому й бути

Серце експрем'єра Японії Абе, який зазнав нападу, зупинилося

Голова ОГТСУ закликає Канаду та Німеччину дотримуватися санкцій і відмовитися від передання з ремонту турбіни для "Північного потоку-1"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА