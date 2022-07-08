За добу на Харківщині зафіксовано понад 40 пошкоджень об'єктів цивільної інфраструктури в результаті ворожих обстрілів

Минулої доби ворожих обстрілів зазнали Харків і низка населених пунктів області (зокрема, Безруки, Липці, Грушеваха, Шестакове, Молодова, Печеніги, Чугуїв і Барвінкове), повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"У результаті обстрілів пошкодження отримали приватні житлові будинки мирних громадян, дачні будинки, гаражі, спалахнула суха трава на ділянці до 9000 кв. метрів. Співробітники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 40 фактів пошкодження будинків та інших споруд у результаті обстрілів і пожеж", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за добу правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили понад 1300 транспортних засобів для виявлення правопорушень. Під час перевірки однієї з машин у її багажнику правоохоронці виявили 8 ножів, які водій перевозив без передбаченого законом дозволу. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 20 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.