Події

07:52 08.07.2022

За добу харківські рятувальники здійснили 46 оперативних виїздів, піротехніки знищили 27 боєприпасів

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За добу харківські рятувальники здійснили 46 оперативних виїздів, піротехніки знищили 27 боєприпасів

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 46 оперативних виїздів, 28 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 16 пожеж, спричинених обстрілами.

"На території Харківщини сталося 16 пожеж, викликаних ворожими обстрілами, з яких 6 у Немишлянському районі міста та 5 у Харківському, 3 у Ізюмському, 1 у Богодухівському, 1 у Чугуївському районах області. Горіли житлові будинки та прибудови, господарські споруди, легкові та вантажні автомобілі, гаражі, хвойна підстилка та трава на відкритій території", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, о 12:16 рятувальники виїжджали на гасіння пожежі, яка сталася в результаті ворожих обстрілів на території Дергачівської територіальної громади. На території приватного домоволодіння горіла літня кухня на площі 40 кв. До ліквідації пожежі було залучено 1 відділення ДСНС на автоцистерні. О 13:02 пожежу було ліквідовано.

Увечері близько 17:34 окупанти обстріляли житловий квартал і приватний сектор у Немишлянському районі Харкова. Підрозділи ДСНС виїхали одразу за 6 адресами. Горіли приватні житлові будинки, гаражі з надбудовою, легкові та вантажні автомобілі. На місці події працювало 72 фахівці особового складу ДСНС та 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Останню пожежу було ліквідовано о 19.47. У результаті цих обстрілів троє людей загинули і п'ятеро постраждали.

Піротехніки ДСНС ліквідували 27 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

 

 

Теги: #обстріл #сумська_область

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