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07:46 08.07.2022

Зеленський: Якщо подолати дракона, від якого тремтіло пів світу, випало нам – так тому й бути

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Зеленський: Якщо подолати дракона, від якого тремтіло пів світу, випало нам – так тому й бути

Президент України Володимир Зеленський за хвилину до виступу 8 липня, виклав у соцмережі коротке відеозвернення, в якому заявив, що «нам під силу подолати дракона, від якого тремтіло півсвіту»

"До півночі 1 хвилина і одна думка, якою я хочу поділитися. 134 дні нам не просто засинати, але всі ці дні ми знаємо, для чого прокидаємося, для кого, а головне – ким. Ми – українці, просто люди, добрий, мирний народ, ми вдерлися до топ світових новин та супергероїв. Такою ціною. Все, що хотіли – просто жити. Вільно на своїй землі", - сказав він.

"Але у Бога свій план. І якщо подолати дракона, від якого тремтіло пів світу, випало саме нам і саме нам випало бути андердогом, якому давали 3 доби, а він б'ється п'ятий місяць – ну що ж, значить, це нам під силу", - сказав також президент.

За його словами, "хто народжений повзати – не забере навіть Зміїний у того, кому випало літати. Саме тому синьо-жовтий (прапор – ІФ-У) знову на острові. І колись він обов'язково буде на півострові (Крим – ІФ-У). І у всіх наших окупованих містах та селах. І у кожному з них звучатиме наш гімн".

 

 

 

Теги: #зеленський

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