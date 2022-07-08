Події

07:33 08.07.2022

Жоден громадянин РФ не подав заявки на отримання візи після запровадження Україною візового режиму

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Жоден громадянин РФ не подав заявки на отримання візи після запровадження Україною візового режиму

Жоден громадянин РФ не подав заявки на отримання візи після запровадження Україною візового режиму, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Дуже показовий момент. За сім днів функціонування візового режиму на всю багатомільйонну Росію не знайшлося жодного громадянина, який подався би на отримання української візи. За цей час було понад 100 дзвінків до МЗС, посольства України у різних країнах від громадян Росії з проханням роз'яснити правила в'їзду, як отримати візу, що для цього потрібно, але жодної заявки не було", - зазначив Кулеба в ефірі телемарафону в четвер.

Він наголосив, що це історичний момент, який демонструє, до якого рівня агресія Путіна довела відносини між українським та російським народами.

Теги: #рф #віза #заявка

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