Сина голови Запорізької РДА звільнено з полону через 90 днів

З полону російських окупантів звільнено 16-річного сина голови Запорізької райдержадміністрації Олега Буряка.

Як повідомив Буряк у відеозверненні, оприлюдненому у фейсбуці, його 16-річний син Влад, який перебував у полоні російських загарбників 90 днів, був звільнений у четвер, 7 липня.

На відео, знятому в автомобілі, поряд з Олегом Буряком був його син, який сказав, що "живий, цілий і щасливий їде на батьківщину".

Голова РДА зазначив, що вдячний поліцейським, які супроводжували його "на нуль", де він забрав свою дитину, а також всім іншим, хто допоміг у звільненні Влада.

16-річного Влада Буряка російські окупанти затримали 8 квітня на блокпосту окупованої Василівки. Підліток прямував із Мелітополя до Запоріжжя.