Події

07:23 08.07.2022

Румунія відремонтувала ширококолійну залізницю з України до порту Галац

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Румунія відремонтувала ширококолійну залізницю з України до порту Галац

Румунська CFR Infrastructure у четвер уранці відкрила після ремонту ширококолійну залізницю до дунайського річкового порту Галац із молдавського річпорту Джурджулешти, щоб перевозити зерно з України без зміни рухомого складу.

"Роботи, які виконує CFR Infrastructure, розпочалися 6 червня і були завершені майже на місяць раніше за розрахунковий термін. З цього моменту вантажні потяги, що йдуть з України через Республіку Молдова, можуть вивантажувати зерно безпосередньо в порту Галац, без необхідності перевантаження на кордоні", - написав віцепрем'єр - міністр транспорту та інфраструктури Румунії Сорін Гріндяну.

За його словами, зернові, які у такий спосіб швидко доставлятимуть до порту Галац, перевантажуватимуть на баржі або зберігатимуться в портовому елеваторі ємністю 25 тис. тонн.

Перевагою порту Галац є можливість завантажувати і річкові, і морські судна.

Як повідомлялося, українські та румунські профільні міністерства наприкінці березня розпочали переговори про експорт сільгосппродукції з України через європейські морпорти, зокрема через румунський порт Констанца.

Перший із початку російського військового вторгнення в Україну вантаж української кукурудзи вагою 71 тис. тонн 29 квітня вирушив із чорноморського порту Констанца до отримувача. На Конференції з відновлення у Лугано 5 липня представник Румунії повідомила, що через країну вже вивезено понад 1 млн тонн українського зерна.

До російського військового вторгнення Україна щомісяця експортувала близько 4-5 млн тонн сільгосппродукції через чорноморські порти, які нині заблоковані російськими агресорами. Україна у червні 2022 року експортувала 1,41 млн тонн зернових культур порівняно з 1,2 млн тонн у травні.

 

Теги: #залізниця #румунія

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