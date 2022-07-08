Події

07:11 08.07.2022

Нехай тепер кожен російський капітан бачить український прапор на о. Зміїному

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Нехай тепер кожен російський капітан бачить український прапор на о. Зміїному

Президент України Володимир Зеленський подякував усім військовим, які брали участь у боротьбі за о. Зміїний.

"Хочу сьогодні подякувати за завершальний етап боротьби за Зміїний – там встановлено наш національний прапор. Два місяці тривала ця операція", - сказав він у традиційному відеозверненні у четвер увечері.

"Розвідка, Сили спеціальних операцій, "Альфівці", СБУ, прикордонники, артилеристи, Військово-Морські сили, Повітряні сили. І нехай тепер кожен російський капітан – чи корабля, чи літака – бачить український прапор на Зміїному і знає, що нашу державу не зломити", - додав він.

Теги: #прапор #зміїний

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