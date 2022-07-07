Події

18:17 07.07.2022

В Україні створять "Центр підвищення кваліфікації служби зайнятості"

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В Україні створять "Центр підвищення кваліфікації служби зайнятості"

Кабінет Міністрів схвалив створення установи післядипломної освіти "Центр підвищення кваліфікації служби зайнятості".

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у четвер.

Зокрема, передбачено створення установи післядипломної освіти "Центр підвищення кваліфікації служби зайнятості" з віднесенням її до сфери управління Мінекономіки та реорганізацію Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості шляхом приєднання її до зазначеної установи післядипломної освіти.

Теги: #підвищення #кваліфікація

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