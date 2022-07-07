В умовах воєнного стану трирічний план закупівель оборонного призначення щодо закритих закупівель не складають і не подають на затвердження – уряд

Кабінет Міністрів ухвалив, що в умовах воєнного стану трирічний план закупівель товарів, робіт та послуг оборонного призначення із закритих закупівель не складають і не подають на затвердження уряду.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у четвер.

Зокрема, встановлено, що в умовах воєнного стану зведений трирічний план закупівель товарів, робіт та послуг оборонного призначення щодо закритих закупівель не складають та не подають на затвердження Кабміну.

Водночас визначено, що пропозиції до проєкту зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт та послуг оборонного призначення щодо закритих закупівель державні замовники у сфері оборони подають Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості протягом трьох місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану.