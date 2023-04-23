Економіка

14:59 23.04.2023

Prozorro відкриває інформацію про беззбройові оборонні закупівлі - Мінекономіки

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Prozorro відкриває інформацію про беззбройові оборонні закупівлі - Мінекономіки

 У системі Prozorro з 23 квітня стала доступна нова функція - відображення інформації про беззбройові оборонні закупівлі, повідомило Міністерство економіки України.

Тепер оборонні замовники та військові частини почнуть публікувати інформацію про ціни за одиницю у своїх беззбройових закупівлях. Такий обов'язок передбачає нова редакція закону "Про оборонні закупівлі", повідомила заступник міністра економіки України Надія Бігун.

"З нашого досвіду, тільки сам факт того, що інформація про ваші закупівлі буде публікуватися в Prozorro, є стимулом більш ретельно підходити до їх проведення", - вважає Бігун.

За її словами, оборонні замовники звітуватимуть саме про беззбройові закупівлі (харчування, речове майно, пальне тощо) від 200 тис. грн для товарів і послуг, і 1,5 млн грн - робіт. Звіти міститимуть обмежену кількість інформації - назву замовника, предмет закупівлі та ціну за одиницю, зазначають у пресрелізі.

У разі закупівель послуг харчування замовникам необхідно буде відзвітувати про ціну за одиницю кожного продукту, що входить до цієї послуги. Для цього вони можуть завантажити в систему Prozorro файл із відповідними розрахунками, наголосили в Мінекономіки

"Повернення прозорості в оборонні закупівлі - це тільки перший крок. Ми працюємо над створенням нової процедури рамкових угод для потреб оборони, завдяки якій захисники зможуть проводити конкурентні відбори постачальників через систему Prozorro, і при цьому не публікувати чутливу інформацію в систему", - пояснила Бігун.

За словами директора ДП "Прозорро" Миколи Ткаченка, оборонні замовники можуть не публікувати дані про загальну суму та обсяги закупівель, місця доставки, найменування постачальника.

"Водночас ми зробили все можливе, щоб опублікована інформація була достатньою для цінової аналітики", - зазначив Микола Ткаченко.

Закон передбачає, що оборонні замовники та військові частини мають публікувати звіти в систему Prozorro протягом 10 робочих днів із дня підписання контракту. Крім того, до 22 червня вони мають відзвітувати за всіма договорами, укладеними з 24 лютого 2022 року, тобто з початку повномасштабного вторгнення, підсумували в Мінекономіки.

Теги: #мінекономіки #prozorro #оборонні_закупівлі

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