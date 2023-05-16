Кабмін затвердив порядок використання Агентством оборонних закупівель коштів держбюджету для закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення

Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання державним підприємством Міністерства оборони "Агентство оборонних закупівель" коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, порядок визначає механізм використання державним підприємством Міноборони "Агентство оборонних закупівель", яке уповноважене на здійснення закупівель та укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення, коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації бюджетної програми "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання", та встановлює деякі особливості виконання функцій служби державного замовника.