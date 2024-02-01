Економіка

18:29 01.02.2024

Оборонні закупівлі відбуватимуться за конкурентною процедурою через закритий модуль системи Prozorro - Шмигаль

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Оборонні закупівлі відбуватимуться за конкурентною процедурою через закритий модуль системи Prozorro - Шмигаль

Кабінет Міністрів встановив, що оборонні закупівлі відбуватимуться за конкурентною процедурою через закритий модуль системи Prozorro, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Тепер оборонні закупівлі відбуватимуться за конкурентною процедурою через закритий модуль системи Prozorro", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в четвер.

За словами прем'єра, влада у такий спосіб вирішує одразу кілька завдань: гарантує безперервність, стійкість і керованість постачання армії усім необхідним; встановлює прозоре ціноутворення, коли держава не переплачує, а бізнес отримує прибуток; встановлює запобіжники витоку інформації, що становить безпекові ризики. 

Теги: #prozorro #оборонні_закупівлі

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