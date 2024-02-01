Оборонні закупівлі відбуватимуться за конкурентною процедурою через закритий модуль системи Prozorro - Шмигаль

Кабінет Міністрів встановив, що оборонні закупівлі відбуватимуться за конкурентною процедурою через закритий модуль системи Prozorro, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Тепер оборонні закупівлі відбуватимуться за конкурентною процедурою через закритий модуль системи Prozorro", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в четвер.

За словами прем'єра, влада у такий спосіб вирішує одразу кілька завдань: гарантує безперервність, стійкість і керованість постачання армії усім необхідним; встановлює прозоре ціноутворення, коли держава не переплачує, а бізнес отримує прибуток; встановлює запобіжники витоку інформації, що становить безпекові ризики.