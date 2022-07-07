Кабмін призначив Козирєва заступником міністра реінтеграції – уповноваженим з питань переселенців, Суярка – держсекретарем Міненергетики, Лещука – держсекретарем Мінкультури

Кабінет Міністрів призначив Павла Козирєва заступником міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій – уповноваженим з питань внутрішньо переміщених осіб, Сергія Суярка - державним секретарем Міністерства енергетики, Юрія Лещука - державним секретарем Міністерства культури та інформаційної політики України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в четвер.

Також Кабмін звільнив Ларису Петасюк із посади заступника міністра культури та інформаційної політики, Володимира Бондаренка - з посади державного секретаря Міністерства енергетики, Сергія Суярка - з посади державного секретаря Міністерства соціальної політики.

Водночас уряд тимчасово поклав виконання обов'язків держсекретаря Мінсоцполітики на Тетяну Видмиш.