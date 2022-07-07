Українці в ЄС не повинні змінювати свої права водія на водійські права ЄС – рішення Ради та Європарламенту

Українські біженці, які тимчасово отримали захист на території країн-членів Європейського Союзу, не повинні змінювати свої національні права водія на права ЄС.

Відповідне рішення було ухвалено в четвер, повідомляє пресслужба Європейської ради. "У відповідь на неспровоковану та необґрунтовану військову агресію Росії проти України Рада та Європарламент домовилися про запровадження у терміновому порядку конкретних і тимчасових заходів щодо українських водійських документів. Законодавча пропозиція пов'язана з прийомом українських біженців і спрямована на зниження адміністративних вимог, які зазвичай висуваються до водіїв із третіх країн під час водіння в межах ЄС", - зазначено у пресрелізі.

У Раді деталізували, що "цей новаторський захід знижує адміністративне навантаження на українських біженців щодо водійських документів і водночас забезпечує уніфікований підхід до термінів тимчасового захисту". "Ми хочемо уніфікувати та спростити визнання водійських документів у державах-членах для українських біженців. Сподіваємося, що це дещо полегшить їхнє повсякденне життя, доки ця неприйнятна війна нарешті не закінчиться", - прокоментував рішення заступник постійного представника Чехії, яка наразі головує у ЄС, Ярослав Зайчек.