Події

14:12 07.07.2022

Українці в ЄС не повинні змінювати свої права водія на водійські права ЄС – рішення Ради та Європарламенту

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Українці в ЄС не повинні змінювати свої права водія на водійські права ЄС – рішення Ради та Європарламенту

Українські біженці, які тимчасово отримали захист на території країн-членів Європейського Союзу, не повинні змінювати свої національні права водія на права ЄС.

Відповідне рішення було ухвалено в четвер, повідомляє пресслужба Європейської ради. "У відповідь на неспровоковану та необґрунтовану військову агресію Росії проти України Рада та Європарламент домовилися про запровадження у терміновому порядку конкретних і тимчасових заходів щодо українських водійських документів. Законодавча пропозиція пов'язана з прийомом українських біженців і спрямована на зниження адміністративних вимог, які зазвичай висуваються до водіїв із третіх країн під час водіння в межах ЄС", - зазначено у пресрелізі.

У Раді деталізували, що "цей новаторський захід знижує адміністративне навантаження на українських біженців щодо водійських документів і водночас забезпечує уніфікований підхід до термінів тимчасового захисту". "Ми хочемо уніфікувати та спростити визнання водійських документів у державах-членах для українських біженців. Сподіваємося, що це дещо полегшить їхнє повсякденне життя, доки ця неприйнятна війна нарешті не закінчиться", - прокоментував рішення заступник постійного представника Чехії, яка наразі головує у ЄС, Ярослав Зайчек.

Теги: #єс #посвідчення_водія

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