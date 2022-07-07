Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 36 650 осіб особового складу - Генштаб

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 36 650 осіб особового складу, а також 1 602 танки та 3 797 бойових броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.07 орієнтовно становлять: особового складу - близько 36 650 (+150) осіб ліквідовано, танків - 1602 (+2) од., бойових броньованих машин - 3797 (+8) од., РСЗВ - 247 (+0) од., засобів ППО - 107 (+0) од., літаків - 217 (+0) од., гвинтокрилів - 187 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 667 (+3), крилатих ракет - 155 (+2), кораблів/катерів - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 2665 (+17) од., спеціальної техніки - 66 (+1)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Дані уточнюються.