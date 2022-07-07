Події

09:17 07.07.2022

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 36 650 осіб особового складу - Генштаб

1 хв читати
Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 36 650 осіб особового складу - Генштаб

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 36 650 осіб особового складу, а також 1 602 танки та 3 797 бойових броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.07 орієнтовно становлять: особового складу - близько 36 650 (+150) осіб ліквідовано, танків - 1602 (+2) од., бойових броньованих машин - 3797 (+8) од., РСЗВ - 247 (+0) од., засобів ППО - 107 (+0) од., літаків - 217 (+0) од., гвинтокрилів - 187 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 667 (+3), крилатих ракет - 155 (+2), кораблів/катерів - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 2665 (+17) од., спеціальної техніки - 66 (+1)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Дані уточнюються.

 

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:22 07.07.2022
Окупанти завдали ракетних ударів поблизу харківської школи для дітей із вадами зору, в регіоні за добу двоє мирних жителів загинули, одного поранено - Синєгубов

Окупанти завдали ракетних ударів поблизу харківської школи для дітей із вадами зору, в регіоні за добу двоє мирних жителів загинули, одного поранено - Синєгубов

09:22 07.07.2022
Окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв та область, горіли поля з урожаєм - голова ОВА

Окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв та область, горіли поля з урожаєм - голова ОВА

07:24 07.07.2022
Війська РФ переміщають свої підрозділи на Луганщині для встановлення там повного контролю

Війська РФ переміщають свої підрозділи на Луганщині для встановлення там повного контролю

07:08 07.07.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 4889 цивільних, ще 6263 поранено - ООН

Війна в Україні забрала життя щонайменше 4889 цивільних, ще 6263 поранено - ООН

22:08 06.07.2022
Окупанти досі не зайняли Луганську область повністю - голова обладміністрації

Окупанти досі не зайняли Луганську область повністю - голова обладміністрації

20:32 06.07.2022
Українські військові зупинили наступ російських окупантів на декількох напрямках, змусили їх відійти - Генштаб ЗСУ

Українські військові зупинили наступ російських окупантів на декількох напрямках, змусили їх відійти - Генштаб ЗСУ

19:10 06.07.2022
В окупованій частині Запорізької області виведено з ладу міст між селами Новобогданівка та Троїцьке

В окупованій частині Запорізької області виведено з ладу міст між селами Новобогданівка та Троїцьке

18:10 06.07.2022
РФ має зупинити нелюдську, аморальну агресію проти України - прем'єр Ірландії

РФ має зупинити нелюдську, аморальну агресію проти України - прем'єр Ірландії

17:57 06.07.2022
Зеленський заявив, що не має непорозумінь із Генштабом щодо обмеження переміщення військовозобов'язаних у межах країни

Зеленський заявив, що не має непорозумінь із Генштабом щодо обмеження переміщення військовозобов'язаних у межах країни

17:02 06.07.2022
Із початку війни агресор знищив 85 цивільних автомобілів швидкої допомоги, 105 автомобілів захопив - Ляшко

Із початку війни агресор знищив 85 цивільних автомобілів швидкої допомоги, 105 автомобілів захопив - Ляшко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У результаті російської агресії в Україні загинули 347 дітей та майже тисяча постраждали

На фронті нарешті запрацювала західна артилерія

В окупованому Скадовську вибухи, одна людина загинула, четверо поранені

Українські військові зупинили наступ російських окупантів на декількох напрямках, змусили їх відійти - Генштаб ЗСУ

Зеленський заявив, що має підтвердження про постачання до України потужної ППО

ОСТАННЄ

У Києві 6 липня зафіксовано новий температурний рекорд

У Миколаївському районі обстрілами знищено 50 га ячменю - ДСНС

Псевдокерівник Нової Каховки підозрюється у викраденні журналіста та жорстокому поводженні

У Переяславі знесли монумент на честь 300-річчя возз'єднання України з Росією

У результаті російської агресії в Україні загинули 347 дітей та майже тисяча постраждали

Ворог двічі атакував ракетами Одеську область

За добу на Харківщині задокументовано понад 20 фактів руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури, у метро затримано підозрюваного у причетності до бойовиків "ЛНР"

Росіяни проводять ротацію із залученням місцевого населення у Луганській області

На Донеччині загинули семеро цивільних осіб, двоє поранених у результаті ворожих обстрілів

Окупанти з "градів" та артилерії 122-калібру обстріляли с. Лимани на Миколаївщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА