Події

09:03 07.07.2022

У результаті російської агресії в Україні загинули 347 дітей та майже тисяча постраждали

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У результаті російської агресії в Україні загинули 347 дітей та майже тисяча постраждали

Унаслідок російської агресії в Україні загинули 347 дітей та майже 1 тис. постраждали, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Станом на ранок 7 липня 2022 року понад 993 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 347 дітей загинуло та понад 646 поранено", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що цифри не остаточні, оскільки ведеться робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Разом із тим, найбільше постраждало дітей на Донеччині – 347, Харківській – 186, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.

Також повідомляється, що у середу, 6 липня, російські війська обстріляли Торецьк Донецької області та Скадовськ Херсонської області. У Торецьку під завалами одного зі зруйнованих будинків знайдено 17-річну дівчину, а в Скадовську одна дитина отримала тілесні ушкодження.

Крім того, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2108 навчальних закладів. З них 215 зруйновано повністю.

 

 

 

Теги: #рф #україна #діти #агресія

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