Події

08:23 07.07.2022

Росіяни проводять ротацію із залученням місцевого населення у Луганській області

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Росіяни проводять ротацію із залученням місцевого населення у Луганській області

Росіяни проводять ротацію із залученням місцевого населення в Луганській області, повідомив голова військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

"Росіяни вже відзначили захоплення нашого регіону, прирівняли це до перемоги у Другій світовій війні, але на кордон області так і не вийшли. Проводять ротацію із залученням місцевих", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

Він пояснив алгоритм цих дій окупантів – чоловіка запрошують на роботу, наприклад, у водоканал, а за кілька днів він замість перших грошей отримує повістку.

"Його викликає "нова батьківщина". За рахунок сєвєродончан та лисичан ворог намагається подолати опір українських бійців, щоб завершити виконання хоча б якогось завдання. Очікуємо на чергове посилення з їхнього боку", - зазначив Гайдай.

"Воювати на рівних умовах вони не в змозі, п'ятикратну перевагу використовувати теж. Коли вона десятикратна і дозволено стерти з лиця землі великі міста, то виходить", - додав він.

Водночас голова ОВА зазначив, що захопити автосполучення з Лисичанська до Бахмута росіянам не вдається вже третій місяць і вони контролюють лише ті ділянки, від яких українські бійці відійшли на нові оборонні позиції.

"Поки тримали Лисичанськ, жодним метром цієї дороги ворог не володів. Для них це чергова "Велика битва", - наголосив Гайдай.

 

Теги: #ротація #луганська_область #цивільні

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