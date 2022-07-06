Зеленський заявив, що не має непорозумінь із Генштабом щодо обмеження переміщення військовозобов'язаних у межах країни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має непорозумінь із Генеральним штабом щодо питань обмеження переміщення військовозобов'язаних громадян у межах держави, водночас "дрібні неузгодженості та помилки треба спільно усувати".

"Жодного непорозуміння у нас немає (з Генштабом - ІФ)", - заявив Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, за умов війни необхідно працювати однією командою.

"І ми так і працюємо. І якщо є якась неузгодженість, то треба виправляти ці помилки. Вони дрібні, я вважаю, порівняно з тією міцністю, яку демонструє наша держава, народ України, наші Збройні сили України, як ми разом воюємо. Помилки потрібно виправляти, от і все", - додав він.

Глава держави також повідомив, що на засіданні Ставки верховного головнокомандувача Збройних сил України щодо "деталей учорашнього рішення Генерального штабу про впровадження обмеження на переміщення військовозобов'язаних уже розібралися".

"Рішення має бути скасоване", - резюмував президент.

Як повідомлялося, вдень, 6 липня, Генеральний штаб України скасував дію власного документа, який регулює порядок переміщень військовозобов'язаних у межах України з метою доопрацювання.