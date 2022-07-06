Події

17:40 06.07.2022

Всесвітня туристична організація розглядає Україну для проведення наступного молодіжного саміту

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Всесвітня туристична організація (UNWTO) розглядає Україну як місце проведення наступного глобального молодіжного туристичного саміту, повідомила пресслужба Державного агентства розвитку туризму України (ДАРТ).

"Я обіцяю, щойно закінчиться ця жахлива війна, наступний глобальний молодіжний туристичний саміт відбудеться в Україні", - наводить ДАРТ слова генерального секретаря UNWTO Зураба Пололікашвілі.

ДАРТ нагадав, що на Першому молодіжному саміті у 2021 році представники України закликали Комітет з економічних та фінансових питань Генеральної асамблеї ООН створити спеціальний туристичний фонд для країн, що розвиваються, спрямований на промоцію та розвиток їхніх дестинацій. Відповідну пропозицію було внесено до загального плану дій та підписано 120 учасниками саміту.

 

Теги: #туризм #саміт #unwto

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