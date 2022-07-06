ПА ОБСЄ висловилася за створення механізму позбавлення повноважень держави-учасниці, яка порушила суверенітет іншої держави-учасниці організації

Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі висловилася за створення механізму оскарження для можливого позбавлення повноважень делегації держави-учасниці, яка порушила суверенітет і територіальну цілісність іншої держави-учасниці організації, повідомила заступниця члена постійної делегації Верховної Ради у ПА ОБСЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Завершилася чергова (а для мене перша) сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ (Бірмінгем, Великобританія - ІФ-У). Підсумки роботи знайшли своє втілення у трьох важливих резолюціях щодо України. Перша і головна з них – "Агресивна війна Російської Федерації проти України та її народу"… у якій Організація, зокрема, закликає постійний комітет ПА ОБСЄ внести зміни до правил і процедур, які створять механізм оскарження і в результаті - позбавлення повноважень делегації держави-учасниці, яка порушила суверенітет та територіальну цілісність іншої держави-учасниці", - написала Кравчук у середу у фейсбуці.

За словами народного депутата, ПА ОБСЄ розглядає злочини Росії як воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид і наполягає на створенні спеціального міжнародного кримінального трибуналу для притягнення до відповідальності РФ за скоєні злочини на території України.

Народний депутат розповіла, що ПА ОБСЄ також вимагає негайно та в повному обсязі вивести війська і відновити територіальну цілісність України, засуджує примусове переміщення громадян України на територію Росії, зокрема дітей без супроводу, а також практику фільтраційних таборів.

Кравчук зазначила, що у резолюції звернено особливу увагу на морську блокаду, яка не дає змоги Україні постачати зерно й ставить під питання продовольчу безпеку багатьох країн.

Окрім цього, ПА ОБСЄ у резолюції висловила занепокоєння знищенням та викраденням об'єктів культурної спадщини, що належать українському народу.

Ще дві резолюції стосуються питань безпеки журналістів у зоні конфлікту, а також впливу загроз безпеці під час війни на життя людей та громадянського суспільства.