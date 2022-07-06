Події

17:08 06.07.2022

ПА ОБСЄ висловилася за створення механізму позбавлення повноважень держави-учасниці, яка порушила суверенітет іншої держави-учасниці організації

2 хв читати
ПА ОБСЄ висловилася за створення механізму позбавлення повноважень держави-учасниці, яка порушила суверенітет іншої держави-учасниці організації

Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі висловилася за створення механізму оскарження для можливого позбавлення повноважень делегації держави-учасниці, яка порушила суверенітет і територіальну цілісність іншої держави-учасниці організації, повідомила заступниця члена постійної делегації Верховної Ради у ПА ОБСЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Завершилася чергова (а для мене перша) сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ (Бірмінгем, Великобританія - ІФ-У). Підсумки роботи знайшли своє втілення у трьох важливих резолюціях щодо України. Перша і головна з них – "Агресивна війна Російської Федерації проти України та її народу"… у якій Організація, зокрема, закликає постійний комітет ПА ОБСЄ внести зміни до правил і процедур, які створять механізм оскарження і в результаті - позбавлення повноважень делегації держави-учасниці, яка порушила суверенітет та територіальну цілісність іншої держави-учасниці", - написала Кравчук у середу у фейсбуці.

За словами народного депутата, ПА ОБСЄ розглядає злочини Росії як воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид і наполягає на створенні спеціального міжнародного кримінального трибуналу для притягнення до відповідальності РФ за скоєні злочини на території України.

Народний депутат розповіла, що ПА ОБСЄ також вимагає негайно та в повному обсязі вивести війська і відновити територіальну цілісність України, засуджує примусове переміщення громадян України на територію Росії, зокрема дітей без супроводу, а також практику фільтраційних таборів.

Кравчук зазначила, що у резолюції звернено особливу увагу на морську блокаду, яка не дає змоги Україні постачати зерно й ставить під питання продовольчу безпеку багатьох країн.

Окрім цього, ПА ОБСЄ у резолюції висловила занепокоєння знищенням та викраденням об'єктів культурної спадщини, що належать українському народу.

Ще дві резолюції стосуються питань безпеки журналістів у зоні конфлікту, а також впливу загроз безпеці під час війни на життя людей та громадянського суспільства.

 

Теги: #кравчук #обсє

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:45 01.07.2022
ОБСЄ прагне зафіксувати всі воєнні злочини РФ, скоєні на Київщині

ОБСЄ прагне зафіксувати всі воєнні злочини РФ, скоєні на Київщині

12:27 29.06.2022
Кулеба закликав призупинити повноваження РФ в ОБСЄ

Кулеба закликав призупинити повноваження РФ в ОБСЄ

20:21 28.06.2022
ОБСЄ має зробити вибір: Дозволити РФ зруйнувати ОБСЄ або знайти спосіб призупинити діяльність РФ

ОБСЄ має зробити вибір: Дозволити РФ зруйнувати ОБСЄ або знайти спосіб призупинити діяльність РФ

19:51 27.06.2022
Стефанчук вважає, що Росії не місце в ОБСЄ та ПА ОБСЄ

Стефанчук вважає, що Росії не місце в ОБСЄ та ПА ОБСЄ

19:45 27.06.2022
Шмигаль закликає міжнародних партнерів надати Україні сучасні ППО та визнати Росію державою-спонсором тероризму

Шмигаль закликає міжнародних партнерів надати Україні сучасні ППО та визнати Росію державою-спонсором тероризму

13:16 20.06.2022
На літній сесії ПАРЄ відбудуться важливі для України дебати - нардеп

На літній сесії ПАРЄ відбудуться важливі для України дебати - нардеп

21:07 11.06.2022
ОБСЄ виключила із плану евакуації працівників з України українських громадян

ОБСЄ виключила із плану евакуації працівників з України українських громадян

13:02 30.05.2022
СБУ зірвала спецоперацію ФСБ із дискредитації ОБСЄ

СБУ зірвала спецоперацію ФСБ із дискредитації ОБСЄ

07:36 23.05.2022
На території "Азовсталі" російські військові нібито знайшли докази співпраці ОБСЄ з українською армією

На території "Азовсталі" російські військові нібито знайшли докази співпраці ОБСЄ з українською армією

15:21 17.05.2022
У Києві завершилася церемонія прощання з Леонідом Кравчуком

У Києві завершилася церемонія прощання з Леонідом Кравчуком

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У районі залізничного вокзалу в Херсоні знищено склади російських окупантів - радник голови ОВА

У ЗСУ спростували поширену російськими пропагандистами інформацію про нібито знищення HIMARS

Нардепу Ковальову повідомлено про підозру у держзраді - ДБР

Вертоліт і літак, якими користувалася родина Медведчука, передано ЗСУ – прокуратура

Генштаб скасував дію документа, який регулює порядок переміщень військовозобов'язаних у межах України - Залужний

ОСТАННЄ

Всесвітня туристична організація розглядає Україну для проведення наступного молодіжного саміту

Кулеба сумнівається, що угоду щодо розблокування експорту зерна буде укладено найближчим часом

У районі залізничного вокзалу в Херсоні знищено склади російських окупантів - радник голови ОВА

У Кіровоградській області заарештовано корпоративні права підприємства, пов'язаного з РФ, на понад 4,6 млрд грн

У ЗСУ спростували поширену російськими пропагандистами інформацію про нібито знищення HIMARS

Нардепу Ковальову повідомлено про підозру у держзраді - ДБР

Вертоліт і літак, якими користувалася родина Медведчука, передано ЗСУ – прокуратура

Генштаб скасував дію документа, який регулює порядок переміщень військовозобов'язаних у межах України - Залужний

У Херсоні стався вибух, у місті видно дим – ЗМІ

Геращенко спростував інформацію про знищення MLRS "HIMARS"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА