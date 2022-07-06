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16:01 06.07.2022

Вертоліт і літак, якими користувалася родина Медведчука, передано ЗСУ – прокуратура

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Вертоліт і літак, якими користувалася родина Медведчука, передано ЗСУ – прокуратура

У користування Збройним силам України передано літак та вертоліт, якими користувалася родина народного депутата України, підозрюваного у держзраді, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За клопотанням Офісу генерального прокурора судом накладено арешт на гелікоптер та літак, якими користувалася родина народного депутата України, підозрюваного у держзраді. Наразі правоохоронцями вилучено це майно та передано у користування Збройним силам України", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у середу.

У прокуратурі уточнюють, що досудове розслідування під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генпрокурора у кримінальному провадженні за фактами зловживання владою або службовим становищем та заволодіння майном (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191) здійснюють слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Раніше за клопотанням прокурорів було накладено арешт на комплекс "Ведмежа діброва" та інші активи, кінцевим бенефіціаром яких є дружина народного депутата України, підозрюваного у держзраді.

У повідомленні прокуратури не зазначено імені народного депутата, йдеться про Віктора Медведчука.

Теги: #прокуратура #медведчук #літак #зсу #вертольот

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