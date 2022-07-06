У Харкові внаслідок ракетного удару по території вишу загинув сторож

За уточненими даними, внаслідок нічного ракетного удару, здійсненого російськими окупаційними військами в ніч на 6 липня по території педуніверситету в Харкові, загинув сторож вишу.

"Унаслідок обстрілу значних руйнувань зазнала будівля вищого навчального закладу. Загинув 40-річний сторож", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Огляд місця події здійснювали співробітники Харківського районного управління поліції спільно з прокурорами Київської окружної прокуратури міста.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Надалі матеріали кримінального провадження буде передано за підслідністю до УСБУ в Харківській області.