Перші українські військові прибули до Британії на навчання

Перші українські військові прибули до Великої Британії на навчання, повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

"Нещодавно до Великої Британії прибула перша ротація українських військовослужбовців. Тренування відбуватимуться на військових полігонах у Північно-Східному, Південно-Західному та Південно-Східному регіонах. Навчання проведуть підрозділи 11-ї бригади сприяння силам безпеки", - йдеться у письмовій заяві Воллеса на сайті британського парламенту.

За його словами, українські солдати пройдуть курси на основі базової військової підготовки Великої Британії. Це передбачає навчання поводження зі зброєю, першу допомогу на полі бою, бойові навички, тактику патрулювання та навчання законів збройних конфліктів. Кожен курс триватиме кілька тижнів.

"Ми прагнемо збільшити масштаб і частоту цих курсів відповідно до українських вимог. Ми також обговорюємо з міжнародними партнерами варіанти розширення участі у програмі навчання, конструктивно працюючи з країнами, готовими допомогти, надавши інструкторів або обладнання", - зазначив Воллес.

Міністр наголосив, що у відповідь на незаконне вторгнення Росії в Україну уряд Великої Британії надає Україні військову допомогу розміром 2,3 млрд фунтів стерлінгів. До цього належить зобов'язання очолити інноваційну програму, метою якої є навчання до 10 тис. новобранців з України у Великій Британії.