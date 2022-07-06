Події

09:02 06.07.2022

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 36 500 військових – Генштаб ЗСУ

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Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 36 500 військових – Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 36 500 людей особового складу, а також 1 600 танків та 3 789 бойових броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.07 орієнтовно склали: особового складу близько 36 500 (+150) осіб ліквідовано, танків - 1 600 (+6) од., бойових броньованих машин - 3 789 (+17)од., артилерійських систем – 812 (+6) од., РСЗВ - 247 (+0) од., засоби ППО - 107 (+2) од., літаків - 217 (+0) од., вертольотів - 187 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 664 (+4), крилаті ракети - 153 (+9), кораблі/катери - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 2 648 (+14) од., спеціальна техніка – 65 (+0)", - зазначено у повідомленні, опублікованому у фейсбуці.

Зазначається, що "найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках".

Теги: #рф #втрати #ворог

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