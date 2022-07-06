Події

07:46 06.07.2022

Главою Мінфіну Великої Британії став Надхім Захаві

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Посаду міністра фінансів Великої Британії займе член Консервативної партії Надхім Захаві, повідомляє Даунінг-стріт.

"Надхім Захаві призначений міністром фінансів Великої Британії", - йдеться в повідомленні у твіттері адміністрації прем'єр-міністра країни.

Захаві досі обіймав посаду міністра освіти. У Мінфіні він прийде на зміну Ріші Сунаку, котрий раніше подав у відставку.

При цьому новим головою міністерства освіти стала Мішель Донелан, яка раніше обіймала посаду міністра університетів і науки.

У вівторок глава Мінфіну Великої Британії Ріші Сунак та міністр охорони здоров'я Саджид Джавід заявили, що йдуть у відставку, оскільки вважають, що британському уряду необхідні зміни.

Новим міністром охорони здоров'я Великої Британії було призначено голову апарату прем'єра Стівена Барклі. Він замінив Саджида Джавіда, який оголосив про відставку.

Даунінг-стріт опублікувала послання британського прем'єра Бориса Джонсона, адресовані Джавіду та Сунаку, в якому він похвалив міністрів за те, що вони не ухиляються від жорстких рішень.

"Нам вас дуже не вистачатиме", - заявив Джонсон.

Ці відставки міністрів відбулися на тлі поступового ослаблення позицій Джонсона, який останніми місяцями втратив популярність після серії скандалів.

У червні консерватори в Палаті громад не змогли набрати достатньої кількості голосів для винесення недовіри Джонсону через скандальні вечірки на Даунінг-стріт у період локдауну через COVID-19. Джонсон залишився на посаді прем'єр-міністра, проте недовіру йому висловили 148 однопартійців - на 32 менше, ніж вимагалося для винесення недовіри. Спостерігачі зазначали, що кількість депутатів-консерваторів, які виступили проти Джонсона, виявилася вищою, ніж очікувалося.

 

 

Теги: #глава #мінфін #британія #призначення

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