За вівторок окупанти обстріляли п’ять прикордонних громад Сумської області

За добу вівторка окупанти обстріляли 5 громад, які перебувають на кордоні з РФ, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Росіяни обстріляли п'ять прикордонних громад. З восьмої ранку по Новослобідській громаді було 10 приходів із міномета. Пошкоджено 2 домоволодіння, вибито вікна та лінії електропередач. З восьмої ранку було 7 мінометних прильотів по Білопільській громаді. Шалигінська громада - 3 прильоти опівдні", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Також повідомляється, що "майже з пів першої почався обстріл зі стрілецької зброї та мінометів Краснопільської громади. Ближче до 17 та до 19 – ще два обстріли, обидва по 5 мін. Пошкоджено склад міндобрив. У п'ятнадцять було 15 мінометних приходів по Шалигінській громаді".

О 17.30 окупанти обстріляли мінами Середино-Будську громаду. Майже о 20.00 безпілотники скинули вибухівку над Шалигінською громадою.