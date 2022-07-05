Події

20:25 05.07.2022

Іран може за лічені тижні отримати достатньо урану для ядерної бомби

2 хв читати
Іран може за лічені тижні отримати достатньо урану для ядерної бомби

Ірану знадобиться лише кілька тижнів для виробництва необхідної кількості урану для створення ядерної бомби, заявив спецпосланець США з Ірану Роберт Меллі.

"У Ірану протягом кількох тижнів буде достатньо урану для того, щоб зібрати ядерну бомбу, сказав у вівторок спецпосланець США з Ірану Роберт Меллі", - передає телеканал "Аль-Арабія".

Він наголосив, що США дізнаються про такий розвиток подій і тоді відреагують "досить потужно". Водночас Меллі уточнив, що йдеться не про відновлення Тегераном програми розробки ядерної зброї, а лише про успіхи у збагаченні урану.

Крім того, Меллі згадав минулі переговори США та Ірану в Досі, назвавши їх "трохи більшим, ніж марнуванням часу". Він уточнив, що Іран висував вимоги, які не стосуються угоди щодо іранської ядерної програми.

За його словами, у Вашингтоні вважають, що угода з Іраном слугуватиме національним інтересам США, однак у Тегерані ще не вирішили, чи бажають вони цієї угоди, чи ні. Меллі попередив, що Ірану врешті-решт доведеться визначитися, чи хоче він досягти угоди.

Наприкінці червня у Досі між Іраном та США пройшли переговори, націлені на усунення прогалин для повернення до функціонування Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) – угоди 2015 року щодо іранської ядерної програми. Західні ЗМІ із посиланням на заяви іранських офіційних осіб тоді повідомляли, що переговори завершилися безрезультатно. Координував переговори політичний директор Європейської зовнішньополітичної служби Енріке Мора.

У 2015 році Іран і країни "шістки" посередників - п'ять постійних членів Радбезу ООН та Німеччина - уклали СВПД, угоду, згідно з якою Тегеран має обмежити розвиток своєї ядерної програми виключно мирними цілями в обмін на зняття міжнародних та односторонніх санкцій.

Попередній президент США Дональд Трамп у 2018 році в односторонньому порядку вивів США зі СВПД та відновив дію антиіранських санкцій, зокрема щодо нафтового сектора, що спонукало Тегеран до поступової відмови від дотримання деяких умов угоди. Нинішній президент США Джо Байден заявив про готовність за певних умов повернутися до угоди.

Іран, Велика Британія, Німеччина, Китай, Франція та Росія провели кілька раундів переговорів у Відні з метою відновлення СВПД. США безпосередньо в них не беруть участі.

Останній раунд перервався у березні і досі не відновився.

 

 

Теги: #атом #іран

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:33 30.06.2022
Кулеба в розмові з главою МЗС Ірану наголосив на порушенні РФ Конвенції про статус Каспійського моря

Кулеба в розмові з главою МЗС Ірану наголосив на порушенні РФ Конвенції про статус Каспійського моря

06:39 30.06.2022
МАГАТЕ вдруге втратило зв'язок із окупованою ЗАЕС, Гроссі наполягає на терміновому візиті на станцію

МАГАТЕ вдруге втратило зв'язок із окупованою ЗАЕС, Гроссі наполягає на терміновому візиті на станцію

18:03 26.06.2022
Іран повідомив про запуск ракети в космос

Іран повідомив про запуск ракети в космос

09:41 14.06.2022
Турецька розвідка затримала у Стамбулі співробітників іранських спецслужб, метою яких були туристи з Ізраїлю - ізраїльська преса

Турецька розвідка затримала у Стамбулі співробітників іранських спецслужб, метою яких були туристи з Ізраїлю - ізраїльська преса

07:20 12.06.2022
Окупована ЗАЕС відновила зв'язок із МАГАТЕ після десятиденної перерви

Окупована ЗАЕС відновила зв'язок із МАГАТЕ після десятиденної перерви

21:35 30.05.2022
Іран має понад 40 кг збагаченого на 60% урану

Іран має понад 40 кг збагаченого на 60% урану

19:45 29.05.2022
В ЄС висловили стурбованість затриманням Іраном грецьких танкерів

В ЄС висловили стурбованість затриманням Іраном грецьких танкерів

20:45 27.05.2022
Глава МАГАТЕ заохочує акти ядерного тероризму РФ в Україні та не діє щодо захисту її АЕС

Глава МАГАТЕ заохочує акти ядерного тероризму РФ в Україні та не діє щодо захисту її АЕС

19:41 23.05.2022
Російські агресори розстріляли працівника ЗАЕС

Російські агресори розстріляли працівника ЗАЕС

07:16 06.05.2022
Голова МАГАТЕ обговорив із головою ДІЯРУ ситуацію із ЗАЕС на зустрічі у Відні

Голова МАГАТЕ обговорив із головою ДІЯРУ ситуацію із ЗАЕС на зустрічі у Відні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Пляжі на Одещині не будуть відкриті цього літа – голова ОВА

Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у ТЦК - Генштаб ЗСУ

Україна створює запас модульних котелень та генераторів - прем'єр

Унаслідок обстрілу Слов'янська загинула одна людина, семеро дістали поранень, горить центральний ринок – мер

Вказівок про перешкоджання переміщенню військовозобов'язаних немає – Залужний

ОСТАННЄ

Мер Хмельницького Симчишин повідомляє про "прильоти" у Хмельницькому районі

У Миколаєві скорочується комендантська година

У Миколаєві ліквідували дві пожежі, які почалися в результаті обстрілу російськими окупантами

Наукова рада Франції попереджає про майбутні нові хвилі пандемії COVID-19

Американський актор Лів Шрайбер став послом благодійної платформи UNITED24

Байден привітав із ювілеєм Американську торговельну палату в Україні

Японія надіслала ООН $17 млн для вирішення проблем із українським зерном

Арахамія в Лугано: Україні варто разом із партнерами передбачити можливість страхування ризиків для бізнесу під час війни

Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у ТЦК

Україна отримає десять британських САУ в найближчі дні й тижні - Джонсон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА