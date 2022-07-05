Іран може за лічені тижні отримати достатньо урану для ядерної бомби

Ірану знадобиться лише кілька тижнів для виробництва необхідної кількості урану для створення ядерної бомби, заявив спецпосланець США з Ірану Роберт Меллі.

"У Ірану протягом кількох тижнів буде достатньо урану для того, щоб зібрати ядерну бомбу, сказав у вівторок спецпосланець США з Ірану Роберт Меллі", - передає телеканал "Аль-Арабія".

Він наголосив, що США дізнаються про такий розвиток подій і тоді відреагують "досить потужно". Водночас Меллі уточнив, що йдеться не про відновлення Тегераном програми розробки ядерної зброї, а лише про успіхи у збагаченні урану.

Крім того, Меллі згадав минулі переговори США та Ірану в Досі, назвавши їх "трохи більшим, ніж марнуванням часу". Він уточнив, що Іран висував вимоги, які не стосуються угоди щодо іранської ядерної програми.

За його словами, у Вашингтоні вважають, що угода з Іраном слугуватиме національним інтересам США, однак у Тегерані ще не вирішили, чи бажають вони цієї угоди, чи ні. Меллі попередив, що Ірану врешті-решт доведеться визначитися, чи хоче він досягти угоди.

Наприкінці червня у Досі між Іраном та США пройшли переговори, націлені на усунення прогалин для повернення до функціонування Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) – угоди 2015 року щодо іранської ядерної програми. Західні ЗМІ із посиланням на заяви іранських офіційних осіб тоді повідомляли, що переговори завершилися безрезультатно. Координував переговори політичний директор Європейської зовнішньополітичної служби Енріке Мора.

У 2015 році Іран і країни "шістки" посередників - п'ять постійних членів Радбезу ООН та Німеччина - уклали СВПД, угоду, згідно з якою Тегеран має обмежити розвиток своєї ядерної програми виключно мирними цілями в обмін на зняття міжнародних та односторонніх санкцій.

Попередній президент США Дональд Трамп у 2018 році в односторонньому порядку вивів США зі СВПД та відновив дію антиіранських санкцій, зокрема щодо нафтового сектора, що спонукало Тегеран до поступової відмови від дотримання деяких умов угоди. Нинішній президент США Джо Байден заявив про готовність за певних умов повернутися до угоди.

Іран, Велика Британія, Німеччина, Китай, Франція та Росія провели кілька раундів переговорів у Відні з метою відновлення СВПД. США безпосередньо в них не беруть участі.

Останній раунд перервався у березні і досі не відновився.