ЗСУ завдали авіаудару по скупченню російських окупантів у Херсонській області - ОК "Південь"

Українські військові завдали авіаудару з гелікоптерів по скупченню російських окупантів у Херсонській області, повідомляє пресцентр Оперативного командування "Південь".

"Парою наших вертольотів завдано авіаційного удару по скупченню противника на північний захід від Правдиного", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ також знищили склад паливно-мастильних матеріалів ворога на Херсонщині.

Крім того, українська армія в районі Лозового відбила контратаку посиленого взводу загарбників. "Їхня відчайдушна спроба успіху не мала. Втративши БТР-82, двох убитими та п'ятьох пораненими, ворог ретирувався", - підсумували в ОК.