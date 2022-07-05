Події

18:26 05.07.2022

ЗСУ завдали авіаудару по скупченню російських окупантів у Херсонській області - ОК "Південь"

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ЗСУ завдали авіаудару по скупченню російських окупантів у Херсонській області - ОК "Південь"

Українські військові завдали авіаудару з гелікоптерів по скупченню російських окупантів у Херсонській області, повідомляє пресцентр Оперативного командування "Південь".

"Парою наших вертольотів завдано авіаційного удару по скупченню противника на північний захід від Правдиного", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ також знищили склад паливно-мастильних матеріалів ворога на Херсонщині.

Крім того, українська армія в районі Лозового відбила контратаку посиленого взводу загарбників. "Їхня відчайдушна спроба успіху не мала. Втративши БТР-82, двох убитими та п'ятьох пораненими, ворог ретирувався", - підсумували в ОК.

Теги: #удар #херсонська_область

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