У Єврокомісії сподіваються на якнайшвидше затвердження переможця конкурсу на голову САП

Поява в рекомендаціях Єврокомісії пункту про затвердження переможця конкурсу на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) пов'язана з тим, що виконання цього пункту продемонструє наявність політичної волі, сказала глава Групи підтримки України в Єврокомісії Катаріна Матернова.

"Ось чому ми помістили його туди (до переліку рекомендацій – ІФ), тому що ми думаємо, що технічно це порівняно просто", – сказала вона журналістам у кулуарах Конференції з відновлення України.

"Це потребує політичної волі, і я дуже сподіваюся, що невдовзі ми дізнаємося про особу нового спеціалізованого прокурора", – зазначила Матернова.

Як повідомлялося, Єврокомісія рекомендувала надати Україні статусу кандидата в члени ЄС "із розумінням, що буде зроблено сім кроків". Одним із цих кроків було названо завершення призначення нового керівника САП та запуск і завершення процесу відбору та призначення нового директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Конкурсна комісія щодо обрання керівника САП із минулого року не може затвердити результати конкурсу, за якими детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.

Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом передбачав обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.