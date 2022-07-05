Унаслідок обстрілу Слов'янська загинула одна людина, семеро дістали поранень, горить центральний ринок – мер

Унаслідок обстрілів Слов'янська (Донецька обл.) російськими окупантами загинула одна людина, ще семеро дістали поранень, у місті горить центральний ринок, повідомив мер Слов'янська Вадим Лях.

"Результати обстрілу: горить центральний ринок. Прильоти по центру, Варшаві, Північному, Славкурорту. Попередньо - один загиблий і семеро поранених. Розмір збитків уточнюється", - написав Лях у фейсбуці у вівторок.

Раніше Лях повідомляв про масований ворожий обстріл міста, а також закликав жителів залишатися в укриттях.