Події

16:50 05.07.2022

Унаслідок обстрілу Слов'янська загинула одна людина, семеро дістали поранень, горить центральний ринок – мер

1 хв читати
Унаслідок обстрілу Слов'янська загинула одна людина, семеро дістали поранень, горить центральний ринок – мер

Унаслідок обстрілів Слов'янська (Донецька обл.) російськими окупантами загинула одна людина, ще семеро дістали поранень, у місті горить центральний ринок, повідомив мер Слов'янська Вадим Лях.

"Результати обстрілу: горить центральний ринок. Прильоти по центру, Варшаві, Північному, Славкурорту. Попередньо - один загиблий і семеро поранених. Розмір збитків уточнюється", - написав Лях у фейсбуці у вівторок.

Раніше Лях повідомляв про масований ворожий обстріл міста, а також закликав жителів залишатися в укриттях. 

Теги: #словянськ #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:39 05.07.2022
Мер Хмельницького Симчишин повідомляє про "прильоти" у Хмельницькому районі

Мер Хмельницького Симчишин повідомляє про "прильоти" у Хмельницькому районі

14:51 05.07.2022
Мер Слов'янська повідомив про масований обстріл міста

Мер Слов'янська повідомив про масований обстріл міста

14:48 05.07.2022
Росіяни обстріляли прикордонне селище на Чернігівщині, жертв немає

Росіяни обстріляли прикордонне селище на Чернігівщині, жертв немає

08:02 05.07.2022
Вранці Миколаїв зазнав ракетного обстрілу

Вранці Миколаїв зазнав ракетного обстрілу

07:00 05.07.2022
Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, шість ракет збиті ППО

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, шість ракет збиті ППО

10:54 04.07.2022
Російські окупанти обстріляли Сумщину з мінометів

Російські окупанти обстріляли Сумщину з мінометів

09:26 04.07.2022
За добу на Харківщині внаслідок російської збройної агресії загинуло 3 мирних жителів

За добу на Харківщині внаслідок російської збройної агресії загинуло 3 мирних жителів

09:12 04.07.2022
У Слов'янську за неділю 6 загиблих, зокрема 10-річна дівчинка, 19 поранених

У Слов'янську за неділю 6 загиблих, зокрема 10-річна дівчинка, 19 поранених

08:17 04.07.2022
Окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат на Сумщині

Окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат на Сумщині

07:02 04.07.2022
У результаті обстрілів Краматорська з РСЗВ "Смерч" поранено жінку, зруйновано будинки та школу – мер

У результаті обстрілів Краматорська з РСЗВ "Смерч" поранено жінку, зруйновано будинки та школу – мер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Пляжі на Одещині не будуть відкриті цього літа – голова ОВА

Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у ТЦК - Генштаб ЗСУ

Україна створює запас модульних котелень та генераторів - прем'єр

Вказівок про перешкоджання переміщенню військовозобов'язаних немає – Залужний

На Одещині немає ризику висадки морського десанту Росії - речник ОВА

ОСТАННЄ

У Києві зареєстровано випадок захворювання на ботулізм

У Миколаєві скорочується комендантська година

Іран може за лічені тижні отримати достатньо урану для ядерної бомби

У Миколаєві ліквідували дві пожежі, які почалися в результаті обстрілу російськими окупантами

Наукова рада Франції попереджає про майбутні нові хвилі пандемії COVID-19

Американський актор Лів Шрайбер став послом благодійної платформи UNITED24

Байден привітав із ювілеєм Американську торговельну палату в Україні

Японія надіслала ООН $17 млн для вирішення проблем із українським зерном

Арахамія в Лугано: Україні варто разом із партнерами передбачити можливість страхування ризиків для бізнесу під час війни

Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у ТЦК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА