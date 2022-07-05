Вказівок про перешкоджання переміщенню військовозобов'язаних немає – Залужний

З боку військового командування не надходило вказівок щодо перешкоджання переміщенням військовозобов'язаних громадян, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося", - написав Залужний у телеграм-каналі.

Водночас він нагадав, що всі, хто досі не стоїть або не поновився на військовому обліку, мають це зробити.

"Ті, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК", - додав він.