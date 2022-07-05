Події

16:27 05.07.2022

Вказівок про перешкоджання переміщенню військовозобов'язаних немає – Залужний

1 хв читати
Вказівок про перешкоджання переміщенню військовозобов'язаних немає – Залужний

З боку військового командування не надходило вказівок щодо перешкоджання переміщенням військовозобов'язаних громадян, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося", - написав Залужний у телеграм-каналі.

Водночас він нагадав, що всі, хто досі не стоїть або не поновився на військовому обліку, мають це зробити.

"Ті, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК", - додав він.

Теги: #військовозобовязані #пересування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:28 05.07.2022
Арахамія в Лугано: Україні варто разом із партнерами передбачити можливість страхування ризиків для бізнесу під час війни

Арахамія в Лугано: Україні варто разом із партнерами передбачити можливість страхування ризиків для бізнесу під час війни

19:24 05.07.2022
Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у ТЦК

Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у ТЦК

18:17 05.07.2022
Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у ТЦК - Генштаб ЗСУ

Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у ТЦК - Генштаб ЗСУ

15:50 05.07.2022
Балансу між правом громадян на вільне пересування та порядком контролю за мобілізаційним ресурсом буде дотримано - Міноборони

Балансу між правом громадян на вільне пересування та порядком контролю за мобілізаційним ресурсом буде дотримано - Міноборони

13:50 05.07.2022
Генштаб ЗСУ розробив порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання військовозобов'язаним під час воєнного стану

Генштаб ЗСУ розробив порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання військовозобов'язаним під час воєнного стану

14:37 02.05.2022
Військовозобов'язані, які отримали повістки, але незаконно виїхали за кордон, кримінально переслідуватимуться

Військовозобов'язані, які отримали повістки, але незаконно виїхали за кордон, кримінально переслідуватимуться

14:48 13.01.2021
Учені відкрили незвичайний спосіб пересування змій

Учені відкрили незвичайний спосіб пересування змій

16:30 11.05.2020
"Євросолідарність" вимагає дати оцінку чиновникам, які "незаконними розпорядженнями" тримають в Україні громадян, які мають роботу в країнах ЄС

"Євросолідарність" вимагає дати оцінку чиновникам, які "незаконними розпорядженнями" тримають в Україні громадян, які мають роботу в країнах ЄС

21:09 27.04.2020
Туреччина вводить з 1 травня триденне обмеження на пересування в рамках боротьби з COVID-19

Туреччина вводить з 1 травня триденне обмеження на пересування в рамках боротьби з COVID-19

17:22 03.12.2018
У Запорізькій області на навчальні збори резервістів призвуть 2,5 тис. військовозобов'язаних

У Запорізькій області на навчальні збори резервістів призвуть 2,5 тис. військовозобов'язаних

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Пляжі на Одещині не будуть відкриті цього літа – голова ОВА

Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у ТЦК - Генштаб ЗСУ

Україна створює запас модульних котелень та генераторів - прем'єр

Унаслідок обстрілу Слов'янська загинула одна людина, семеро дістали поранень, горить центральний ринок – мер

На Одещині немає ризику висадки морського десанту Росії - речник ОВА

ОСТАННЄ

У Києві зареєстровано випадок захворювання на ботулізм

Мер Хмельницького Симчишин повідомляє про "прильоти" у Хмельницькому районі

У Миколаєві скорочується комендантська година

Іран може за лічені тижні отримати достатньо урану для ядерної бомби

У Миколаєві ліквідували дві пожежі, які почалися в результаті обстрілу російськими окупантами

Наукова рада Франції попереджає про майбутні нові хвилі пандемії COVID-19

Американський актор Лів Шрайбер став послом благодійної платформи UNITED24

Байден привітав із ювілеєм Американську торговельну палату в Україні

Японія надіслала ООН $17 млн для вирішення проблем із українським зерном

Україна отримає десять британських САУ в найближчі дні й тижні - Джонсон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА