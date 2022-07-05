Події

14:48 05.07.2022

Росіяни обстріляли прикордонне селище на Чернігівщині, жертв немає

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Росіяни обстріляли прикордонне селище на Чернігівщині, жертв немає

Росіяни обстріляли прикордонне селище у Семенівській громаді Чернігівської області, жертв немає, зафіксовано 40 вибухів, повідомив голова обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Ворог продовжує обстріли чернігівського прикордоння! Годину тому росіяни обстріляли територію поблизу села Блешня (Семенівська громада). Є 40 вибухів - приходів (ймовірно, стріляли з ракетних систем залпового вогню) та ще 10, ймовірно, з артилерії", - написав він у телеграм-каналі.

Попередньо жертв та руйнувань немає.

Теги: #обстріл #чернігівська_область

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