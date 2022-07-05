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14:32 05.07.2022

Представники влади 42 країн підписали підсумкову декларацію конференції щодо відновлення України в Лугано

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Представники влади 42 країн підписали підсумкову декларацію конференції щодо відновлення України в Лугано

Представники влади 42 країн підписали підсумкову декларацію конференції з питань відновлення України у Лугано, якою засудили військову агресію Росії проти України та закликали РФ невідкладно вивести свої війська з території України.

Згідно з декларацією, підписанти підтвердили повну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів, а також констатували, що військова агресія Росії проти України, навмисне націлена на цивільне населення, призвела до значних людських втрат, катастрофічного руйнування інфраструктури, шкіл, лікарень, житла громадян та культурної спадщини, глибоких економічних та фінансових втрат для України і дестабілізувала глобальні ланцюги доданої вартості та поставила під загрозу світову продовольчу безпеку.

Також країни зобов'язалися підтримувати Україну на її шляху до відновлення, а також визнали ініційований Україною проєкт Плану відновлення та розвитку основним рамковим документом, який задає напрям процесу відновлення та забезпечує узгоджену участь багатьох зацікавлених сторін та партнерів.

Крім того, сторони підтримали створення ефективної координаційної платформи між урядом України та всіма двосторонніми та багатосторонніми партнерами, організаціями та міжнародними фінансовими організаціями для підготовки та реалізації Плану відновлення та розвитку України.

Підписанти наголосили на важливості чесного та прозорого фінансування розвитку, кредитування та запозичення відповідно до міжнародних правил, стандартів та визнаних принципів у процесі відновлення України.

Зокрема, вони запросили приватний сектор, представників наукового середовища та громадянського суспільства, а також учасників на регіональному рівні вступити в партнерство з українськими колегами.

Декларацію підписали глави держав та урядів, міністри та високі представники Албанії, Австралії, Австрії, Бельгії, Греції, Данії, Естонії, Ізраїлю, Ірландії, Ісландії, Іспанії, Італії, Канади, Кіпру, Латвії, Литви, Ліхтенштейну, Люксембургу, Мальти, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Північної Македонії, Польщі, Португалії, Республіки Корея, Румунії, Словаччини, Словенії, Сполученого Королівства Велика Британія, Сполучених Штатів Америки, Туреччини, України, Угорщини, Фінляндії, Франції, Хорватії, Японії, а також вищі та високі представники Ради Європи, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейської комісії, Європейського інвестиційного банку, Організації економічного співробітництва та розвитку.

Теги: #декларація #відновлення #лугано

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