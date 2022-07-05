РФ втратила за минулу добу в Україні майже 150 військових, 5 танків і 2 безпілотники - Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили майже 150 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок вівторка, 5 липня, становлять приблизно 36 тис. 350 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 5 танків та 18 бойових броньованих машин (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення –1 594 та 3 772 відповідно.

За добу понеділка в Україні також було знищено 2 артилерійські системи, 1 реактивну систему залпового вогню та 5 одиниць автомобільної техніки, зокрема бензовози, а також збито 2 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня.

Усього ж із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні вже 806 артсистем, 247 РСЗВ, 105 засобів протиповітряної оборони, 217 літаків, 187 вертольотів, 660 безпілотників, 144 крилаті ракети, 2 634 автомобілі та автоцистерни, 65 одиниць.

"Найбільших втрат противник зазнав на слов'янському та донецькому напрямках", - наголошується у зведенні.

Водночас у Генштабі наголосили, що дані уточнюються.