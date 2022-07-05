Події

08:16 05.07.2022

На Харківщині подружня пара продавала антиукраїнську літературу

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На Харківщині подружня пара продавала антиукраїнську літературу

Співробітники СБУ спільно з поліцейськими під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури Харкова викрила і заблокувала канал поширення літератури, що просуває ідеї російського імперіалізму, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, пропаганду культу насильства і жорстокості, подружній парі, що організувала його, повідомлено про підозру.

"За даними слідства, подружжя незаконно придбало книги "Удар російських богів" авторства Володимира Істархова, які не відповідають вимогам Закону України "Про захист суспільної моралі", та включені до "Переліку книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права та свободи людини", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

56-річний харків'янин та його 57-річна дружина продавали книгу, видану в РФ та заборонену до розповсюдження в Україні, у торговельному павільйоні на книжковому ринку та через інтернет. Подружжю інкримінується ч.3 ст.300 (зберігання, перевезення та збут творів, що пропагують культ насильства та жорстокості) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від трьох до п'яти років.

 

 

Теги: #харківська_область #література

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