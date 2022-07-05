За добу знищено 30 окупантів, 11 одиниць техніки та 2 склади боєприпасів

У зоні Оперативного Командування "Південь" за добу знищено 30 окупантів, 11 одиниць техніки та 2 склади боєприпасів. Завдано авіаудару зі скупчення противника в районі Давидова Брода.

"Не ризикуючи проводити наступальні дії на суші, ворог застосовує тактику авіаційних ударів. Із напрямку Ольгиного та Архангельського завдав 4 удари парами вертольотів Ка-52 по Іванівці, Кошовому і двічі по Зарічному. Без втрат", - йдеться у зведенні ОК у фейсбуці в ніч на вівторок.

Також зазначається, що окупанти обстріляли Велику Костромку з важкої артилерії. Було пошкоджено соціальну інфраструктуру.

"У відповідь парою наших штурмовиків завдано удару по скупченню противника в районі Давидова Брода. У відповідь наші літаки були атаковані двома крилатими ракетами "повітря-повітря", випущеними з винищувача Су-35 противника", - наголосили в ОК.

Крім того, продовжуючи атакувати ворожі запаси та місця зосередження, ЗСУ завдали ракетного удару по скупченню противника в районі Даріївки Херсонської області.

"Ракетно-артилерійськими підрозділами української армії під час виконання вогневих завдань знешкоджено 30 окупантів, танк Т-62, реактивна система залпового вогню "Ураган", гаубиця "Мста-Б", 8 одиниць автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів", – йдеться у зведенні.

У ОК констатували, що в північно-західній частині Чорного моря зараз знаходяться 3 ворожі надводні та 2 підводні носії "Калібрів", у готовності до застосування понад 30 ракет.