Події

07:39 05.07.2022

Окупанти ведуть штурмові дії на Бахмутському напрямку

2 хв читати
Окупанти ведуть штурмові дії на Бахмутському напрямку

Російські окупанти обстрілюють українські позиції по всій лінії фронту, на Бахмутському напрямку противник штурмує Новолуганське та Спірне, повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація істотних змін не зазнала. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку ознак створення наступального угруповання не виявлено. Ворог здійснив мінометні обстріли в районах населених пунктів Мхи, Залізний Міст Чернігівської області та Шалигине Сумської області. Завдав авіаудару із вертольота Мі-24 по будівлі школи в районі населеного пункту Есмань, що на Сумщині.

На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні просування наших військ. Противник обстріляв із артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків райони населених пунктів Кутузівка, Нове, Руські Тишки, Мала Данилівка та Дементіївка. Завдав авіаційного удару по місту Харкову.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли неподалік Краснопілля, Первомайського, Нової Миколаївки, Богородичного, Адамівки, Долини, Мазанки, Дібрівного, Чепіля та Мосьпанового. Штурм противника в напрямку населеного пункту Долина українські воїни успішно відбили. Окупантів відкинуто.

На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Ворог вживає заходів з відновлення транспортної інфраструктури в тилових районах.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної артилерії райони Білогорівки і Верхньокам’янського. Завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Слов’янська та Званівки.

 На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку населеного пункту Новолуганське, бойові дії тривають.

Обстрілював із ствольної артилерії райони населених пунктів Кодема, Новолуганське, Покровське, Берестове, Спірне, Івано-Дар’ївка. Завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Спірного, Покровського та Шумів.

За підтримки вогню артилерії та авіації агресор відновив штурмові дії в напрямку населеного пункту Спірне, має частковий успіх, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, та Запорізькому напрямках фіксуються обстріли позицій Сил оборони із артилерії різних калібрів вздовж лінії зіткнення. Російські окупанти вдарили авіацією по населеному пункту Авдіївка.

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лупареве, Мирне, Шевченкове, Червона Долина, Кобзарці, Партизанське, Березнегувате, Тополине, Іванівка, Потьомкине, Князівка, Добрянка, Трудолюбівка та Осокорівка. Парою вертольотів Ка-52 завдав авіаударів поблизу Зарічного та Ольгиного.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують удари по складах ворога і скупченнях загарбників, зокрема на Херсонщині.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:21 04.07.2022
ЗС України змусили окупантів відійти після їхнього наступу у напрямку Вуглегірської ТЕС, штурмові дії в Білогорівці українські воїни успішно відбили

ЗС України змусили окупантів відійти після їхнього наступу у напрямку Вуглегірської ТЕС, штурмові дії в Білогорівці українські воїни успішно відбили

09:00 04.07.2022
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 36 200 військових

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 36 200 військових

07:24 04.07.2022
Ворог веде штурмові дії на Слов'янському, Курахівському та Авдіївському напрямках

Ворог веде штурмові дії на Слов'янському, Курахівському та Авдіївському напрямках

19:09 03.07.2022
Окупанти зайняли Золотарівку під Лисичанськом і намагаються захопити Білогорівку, наступ у напрямку Ниркове-Берестове відбито

Окупанти зайняли Золотарівку під Лисичанськом і намагаються захопити Білогорівку, наступ у напрямку Ниркове-Берестове відбито

13:31 03.07.2022
Зенітні ракетні війська знищили з 24 лютого 530 повітряних цілей росіян - Генштаб

Зенітні ракетні війська знищили з 24 лютого 530 повітряних цілей росіян - Генштаб

10:38 03.07.2022
Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 35 970 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 35 970 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

07:40 03.07.2022
Окупанти зосередили основні зусилля на закріпленні на позиціях у Лисичанську та Верхньокам'янці

Окупанти зосередили основні зусилля на закріпленні на позиціях у Лисичанську та Верхньокам'янці

19:07 02.07.2022
Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру на Донецькому напрямку

Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру на Донецькому напрямку

09:36 02.07.2022
Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять вже понад 35 870 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять вже понад 35 870 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

07:28 02.07.2022
На Авдіївському, Бахмутському та Харківському напрямках окупанти завдали авіаударів. Білорусь продовжила терміни мобнавчання до 9 липня

На Авдіївському, Бахмутському та Харківському напрямках окупанти завдали авіаударів. Білорусь продовжила терміни мобнавчання до 9 липня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вранці Миколаїв зазнав ракетного обстрілу

Зеленський: Відновлення України – це те, що потрібно робити вже зараз

Нам треба переламати окупантів

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, шість ракет збиті ППО

Україні завдано збитків у $95,5 млрд в результаті російської агресії

ОСТАННЄ

На Харківщині подружня пара продавала антиукраїнську літературу

За добу харківські рятувальники здійснили 30 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 9 ворожих боєприпасів

Вранці Миколаїв зазнав ракетного обстрілу

Британія включить протидію дезінформації до законопроєкту про безпеку в інтернеті

Окупанти вночі та вранці обстріляли Криворізький район, без постраждалих

За добу знищено 30 окупантів, 11 одиниць техніки та 2 склади боєприпасів

Понад шість людей поранено в результаті обстрілів окупантами Сумської області за добу

У Харкові популяризуватимуть українську та літературу, використовуючи місцеві пам'ятки та видатних городян

У п'яти регіонах Італії оголосили режим НС через рекордну посуху

МВФ продовжить підтримувати Україну у тісній співпраці з іншими партнерами – Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА