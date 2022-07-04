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21:10 04.07.2022

У Криворізькому районі через ворожі обстріли спалахнуло майже 90 га озимого ячменю – Дніпропетровська облрада

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У Криворізькому районі через ворожі обстріли спалахнуло майже 90 га озимого ячменю – Дніпропетровська облрада

У Широківській громаді Криворізького району через ворожі обстріли спалахнуло майже 90 га озимого ячменю, вогонь вже загасили, також обстріляно Зеленодольську громаду, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Знову обстріли, знову Криворізький район. Сьогодні окупанти влучили по територіям Зеленодольської та Широківської громади, через що сталися пожежі на полях. У Широківській громаді горіло майже 90 га озимого ячменю, вогонь вже загашений", - написав Лукашук у телеграмі.

Також окупанти вдарили по території Апостолівської громади, там спалахнула суха трава.

Крім цього, у Великій Костромці через ворожі обстріли частково пошкоджено будівлю школи та дитсадка.

"На щастя, скрізь обійшлося без постраждалих", - додав він.

 

 

 

Теги: #пожежа #озимi #дніпропетровська

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