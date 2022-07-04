СБУ ліквідувала канал незаконної легалізації росіян, які втекли з РФ в Україну

Служба безпеки України (СБУ) ліквідувала організоване угруповання, яке здійснювало протиправну легалізацію іноземців в Україні. Основними клієнтами зловмисників були громадяни РФ і країн із підвищеною терористичною загрозою з Близького Сходу та Центральної Азії.

"Встановлено, що незаконну діяльність організував заступник начальника Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області. Чиновник налагодив механізм безпідставного оформлення українських документів для нелегалів. Під його керівництвом учасники схеми "гарантували" іноземцям видачу посвідок на тимчасове або постійне проживання в Україні, а також посвідчення біженців. Крім того, ділки обіцяли нелегалам працевлаштування у Києві та Львові у сервісах швидкої доставки", - повідомила пресслужба СБУ.

Вартість послуг зловмисників становила від $10 до 15 тис. за особу, залежно від країни походження, типу документа та термінів його оформлення.

За даними слідства, частина нелегалів намагалася надалі виїхати до країн Євросоюзу. Крім того, за даними СБУ, нелегалів могли використовувати спецслужби РФ для підривної діяльності.

"У Києві затримано організатора схеми та його спільника на одержанні чергової суми неправомірної вигоди розміром $10 тис. В результаті обшуків за місцями роботи та проживання затриманих правоохоронці виявили майже 13 млн у гривневому еквіваленті", - зазначають у СБУ.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання неправомірної вигоди посадовцем) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Розслідування триває для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.