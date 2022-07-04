На конференції з відновлення України буде ухвалено Луганську декларацію - президент Швейцарії

На конференції з відновлення України буде ухвалено Луганську декларацію, яка є рамкою для довгострокового процесу відновлення України, повідомив президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

"Акт агресії Росії проти України змусив нас об'єднатися та протистояти цій війні з усією рішучістю та взяти на себе зобов'язання щодо підтримки суверенного права українського народу на довгому шляху до сталого відновлення. У конкретних термінах як перший крок ми хочемо розробити рамку для довгострокового процесу відновлення у формі фінального документа – Луганської декларації", - зазначив Кассіс на Конференції з відновлення України-2022 у Лугано у понеділок.

Він наголосив, що протягом двох днів конференції має бути закладено основу для ефективного та прозорого політичного процесу, який невід'ємний від шляху реформ, процесу з регульованими принципами управління, процесу з чітко визначеними критеріями для надання допомоги та поділом ролей між Україною, державами, міжнародною спільнотою, бреттон-вудськими установами, громадянським суспільством та приватним сектором.